Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 14 января, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,7%, до 76,79 рубля. Евро синхронно прибавляет те же 0,7%, до 87,94 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Доллар и евро Pixabay.com

«Вчерашний вечер принес российскому рынку некоторый оптимизм — стало известно, что законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2» в Сенате США провалился, что внушило надежды на некоторое снижение напряженности во взаимных отношениях России и Запада.

Также ускорение показали темпы роста новых заявок на пособия по безработице в США, что несколько снизило опасения резкого ужесточения монетарной политики американского регулятора.

Кроем того, поддержка пришла с рынка нефти, где котировки возобновили рост. На этом фоне рубль начал было отыгрывать потери и сегодня утром подрастал более чем на 0,5%.

Но дальнейшее обострение взаимной риторики России и НАТО вновь напугало инвесторов. Иностранные игроки выходят из российских активов и, естественно, из рубля, что сказывается на котировках российской валюты.

Тем временем бюджетные показатели России весьма оптимистичны, так что данное движение увеличивает недооцененность рубля.

В районе 77 рублей находится сильное поддержка, от которой может начаться новое восстановление курса рубля», — считает эксперт.

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