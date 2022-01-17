Париж, 17 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Бежавший из Казахстана банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, не был причастен к началу протестов у себя на родине 2 января, однако координировал дальнейшие массовые выступления. Об этом он рассказал в опубликованном 17 января интервью РИА Новости.

Ablyazov.org Мухтар Аблязов

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По словам банкира, он и его соратники каждые три недели организовывали протесты. Так было 23 октября, 20 ноября и 16 декабря 2021 года. Протесты в первые дни января были стихийными, но оппозиция решила ими воспользоваться.

«Другой вопрос, что именно вот этот протест, 2 января, когда люди вышли с требованиями снизить цены на сжиженный газ, мы к этому не имеем никакого отношения», — сказал Аблязов.

Он рассказал, что 3 января через прямой эфир призвал расширять протесты, а 4 января был опубликован алгоритм действий, предполагающий в том числе захват административных зданий. Затем к координации подключился штаб на Украине.

«У нас есть штаб (в Киеве), который говорил, что нужно делать, и люди получили вперед путеводную звезду, им для этого не нужно было звонить, искать лидеров, они знали, что делать», — пояснил банкир.

Он утверждает, что руководство страны через подстрекателей спровоцировало стрельбу и мародёрство, при этом в беспорядках не участвовали иностранные боевики. По данным МВД Казахстана, как сообщало ИА REGNUM, насилие устроили боевики, напавшие на оружейные арсеналы силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, Мухтара Аблязова, бывшего руководителя «Банк Туран Алем», на родине признали виновным в убийстве бизнес-партнера в 2004 году, а также в создании преступного сообщества и хищении средств «БТА Банка» с ущербом в размере $7,5 млрд. Себя он провозгласил лидером казахстанского «протестного движения».

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