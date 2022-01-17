Алма-Ата, Казахстан, 17 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. На сегодняшний день предварительная сумма ущерба от массовых беспорядков в Алма-Ате увеличилась почти до $260 млн, по субъектам бизнеса — до около $155 млн. Об этом 17 января сообщил заместитель акима города (глава местного исполнительного органа государственной власти в Казахстан — ред.) Ильяс Усеров на заседании городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

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«Предварительные данные на сегодня, общая сумма ущерба составила порядка 112,6 миллиарда тенге (около $260 млн — ред.), из них по субъектам бизнеса 67 миллиардов тенге (порядка $155 млн — ред.)», — сказал он.

Также Усеров уточнил, что в настоящее время ведется перепроверка данных и добавил, что в наибольшей степени во время беспорядков пострадали непродовольственные магазины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее супруг средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Тимур Кулибаевпокинул пост главы президиума казахстанской национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».