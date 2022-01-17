Хабаровск, 17 января, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Минздрав Хабаровского края готовится к всплеску заражений коронавирусом, в частности в детской среде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию — трансляция»

"Заражаемость «Омикроном» в пять раз выше, чем у «Дельты». Ещё одна особенность — высокая заболеваемость среди детей. Амбулаторно-поликлиническое звено уже перешло на усиленный режим. Дополнительные детские места для «ковидных» пациентов разворачивают в детском санатории «Амурский». В ближайшие дни персонал всех медицинских организаций и социальных учреждений в обязательном порядке должен пройти ревакцинацию», — пояснили в минздраве.

Читайте также: Томская область готовится к нашествию «Омикрона»

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил активизировать в регионе подготовку к волне «Омикрона».