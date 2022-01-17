Москва, 17 января, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Аномально тёплая для января температура воздуха ожидается в начале недели в Москве. Об этом 16 января сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Львиная пристань. Зима. Кузьминский парк. Москва

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Метеоролог уточнил, что 17 января к Москве приблизится мощный глубокий циклон. Давление понизится до 725 мм рт.ст., а температура воздуха, наоборот, повысится. В Москве и Подмосковье 17 и 18 января ожидается тёплая для середины января погода, температура воздуха составит −1…−3 градуса.

Температура воздуха будет выше климатической нормы на пять-шесть градусов. Но при этом в Москве ожидаются сильный снег, гололедица, усиление ветра и метель. Такая погода продержится как минимум два дня.

Накануне праздника Крещения Господня, который православные христиане отмечают 19 января, в Москве и Московской области ожидается понижение температуры до — 10 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России.