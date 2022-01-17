Астана, 17 января, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Свою работу возобновил метрополитен в городе Алма-Ате, закрывшийся в связи с массовыми беспорядками в Казахстане. Об этом 17 января журналистам сообщила пресс-служба подземки.

Edgarpo01 Алма-Ата

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Отмечается, что возобновление работы метрополитена стало возможным после стабилизации обстановки в городе. Метро будет открыто с 07:00 (04:00 мск) до 21:00 (18:00 мск). Поезда будут двигаться с интервалом десять минут в час пик и 13 минут в остальное время.

Уточняется, что о дальнейших изменениях в графике работы метрополитена жителям города администрация подземки сообщит дополнительно.

Кроме того, как сообщили в управлении городской мобильности, начиная с 17 января график работы общественного транспорта в городе будет продлён до 21:00 по местному времени. В Алма-Ате при этом до сих пор действует комендантский час в период с 23:00 до 07:00.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Алма-Ате в ходе беспорядков было украдено более 1,3 тыс. единиц оружия.