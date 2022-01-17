Томск, 17 января, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Днём 17 января в Томской области ожидается — 3, +2 °C, местами до — 8 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

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По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, гололёдные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 17 января в Омской области ожидается −5…−10 °С, местами до — 15 °C.

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