Омск, , 04:05 — REGNUM Днём 17 января в Омской области ожидается −5…−10 °С, местами до — 15 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Метель в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

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Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы 17−22 м/с. Прогнозируется небольшой, ночью местами умеренный снег. В отдельных районах метель.

Как сообщало ИА REGNUM, на Крещение в Москве ожидаются морозы.

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