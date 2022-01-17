Магадан, 17 января, 2022, 03:43 — ИА Регнум. В Магаданской области первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 85% взрослого населения региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Russian.news.cn Вакцина «Гам-КОВИД-Вак»

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Полный курс иммунизации завершил 81% жителей Колымы.

При этом 80% порог рекомендованной вакцинации не достигнут только на предприятиях сферы ЖКХ. Здесь первый этап вакцинации прошли 75% сотрудников, а полностью ее завершили 73% специалистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки проведено более 520 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции.