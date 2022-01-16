Алма-Ата, Казахстан, 17 января, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Российские миротворцы из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вылетели на самолетах Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ после завершения миссии в Казахстане из Алма-Аты в Россию. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Российские миротворцы

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Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане погрузили военную технику в самолеты ВТА Ил-76 и вылетели из аэропорта Алма-Аты в Ульяновскую и Московскую области.

По прибытии российских военнослужащих на аэродромы «Восточный» и «Чкаловский» будет организована встреча в торжественной обстановке с участием командования соединений ВДВ и членов семей прибывших десантников-миротворцев. После этого личный состав разгрузит вооружение, технику и имущество и отправится к месту постоянной дислокации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии в Подмосковье из Казахстана 20 самолётов с российскими миротворцами.