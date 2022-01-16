Вашингтон, 16 января, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Сообщить о дальнейших шагах по контактам с Россией сможет американская администрация уже на следующей неделе. Об этом 16 января заявил в интервью телеканалу CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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»Мы (власти США) сможем сообщить в начале следующей недели больше о том, что касается дальнейших шагов в сфере дипломатии», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет вынуждена принимать контрмеры в случае дальнейшего расширения НАТО.