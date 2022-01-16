Вашингтон, 16 января, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Президента Соединенных Штатов Джо Байдена ждёт «очень плохая зима» из-за рекордной инфляции, новой волны коронавируса и напряжённых отношений с Россией. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Джош Уингроу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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По его мнению, глава Белого дома столкнулся с непростыми задачами как внутри страны, так и на внешнеполитической арене.

Уингроу подчеркнул, что кризис в Восточной Европе нарастает. Так, подчеркнул он, консультации с Москвой по вопросам безопасности в регионе пока не привели к каким-либо существенным результатам.

Автор добавил, что переговоры с Ираном также подошли к критически важной отметке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры России и США о стратегической стабильности, инициированные после ряда разговоров лидеров двух стран — Владимира Путина и Джозефа Байдена, фактически зашли в тупик.

Москва предложила США ради мира и стабильности в Европе отказаться от агрессивных планов расширения Североатлантического альянса и строительства новых военных баз в постсоветских странах. Однако США ответили демонстративным отказам и даже пригрозили втягиванием в НАТО Швеции и Финляндии.