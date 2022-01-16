Копенгаген, 16 января 2022, 21:39 — REGNUM Власти Дании выделили €22 млн на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Об этом говорится в пресс-релизе МИД королевства.
Отмечается, что средства выделяются на новый этап датской Программы мира и стабилизации для Украины на период до 2025 года.
Как сообщало ИА REGNUM, военно-морской фрегат Peter Willemoes и четыре истребителя F-16 готова предоставить дания странам Прибалтики для усиления обороны в регионе.
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