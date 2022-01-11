Копенгаген, , 13:44 — REGNUM Военно-морской фрегат Peter Willemoes и четыре истребителя F-16 готова предоставить дания странам Прибалтики для усиления обороны в регионе. Об этом сообщило эстонское гостелерадио ERR со ссылкой на заявление министерства обороны Дании.

Самолёты НАТО на европейской авиабазе U.S. Air Force

Отмечается, что, по имеющейся у министерства обороны Эстонии информации, истребители дополнительно усилят миссию НАТО по охране воздушного пространства Прибалтики, а зоной операций датского фрегата станет Балтийское море. Корабль предлагается направить в регион в середине января, а дополнительные истребители перебросить к концу января на базу ВВС НАТО в Литве, где уже находится датская эскадрилья.

Насколько продолжительной будет миссия, не уточняется.

«Этот сильный и востребованный вклад, который мы предлагаем в виде отправки фрегата с экипажем в 160 военнослужащих и четырех истребителей F-16, поддерживается почти всем датским парламентом», — заявила министр обороны страны Трине Брамсен.

В датском МИДе отметили, что речь идет об ответе на сосредоточение российских войск у границы с Украиной.