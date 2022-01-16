Москва, 16 января, 2022, 18:55 — ИА Регнум. О том, каким будет исход переговоров между Россией, США и НАТО по европейской безопасности, пока не знают в Москве. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы (власти России) не знаем, каким будет исход, — отметил Песков. — Между нами есть некоторое понимание».

При этом пресс-секретарь президента России добавил, что стороны продолжают оставаться на совершенно «разных треках», что вызывает беспокойство.

Как передавало ИА REGNUM, 13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что серия переговоров РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности оказалась неудачной.