Москва, 16 января, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В России за сутки проведено более 520 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 16 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За последние сутки проведено 524 тысячи тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 января остаются 909 792 человека».

Отмечается, что всего в стране проведено более 246,4 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Российской Федерации за прошедшие сутки выявили 29 230 новых случаев заражения SARS-CoV-2.