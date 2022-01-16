Санкт-Петербург, 16 января, 2022, 16:56 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге выявили 3958 новых случаев заражения коронавирусом, что на 644 случая больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 16 января в городском оперштабе. Несмотря на резкий рост числа новых носителей в последние дни, это пока не привело к значительному увеличению госпитализаций с COVID-19. В основном растёт число амбулаторных больных.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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За минувшие сутки с коронавирусной инфекцией в Петербурге были госпитализированы 314 пациентов, что на 24 человека меньше, чем в предыдущие сутки. В стационарах Петербурга находятся на лечении 5530 человек с COVID-19 и пневмонией (+86 к уровню предыдущих суток). За 15 января были выписаны по выздоровлении 380 человек (+49). В реанимации коронавирусных больниц Петербурга находятся 603 человека (+12), к аппаратам ИВЛ подключены 356 пациентов (+28).

В Петербурге развернуты 8002 коронавирусные койки в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 52,01% от норматива Минздрава.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 25 267 человек (+449). На карантине находятся 1395 человек (-264), в обсерваторе «Балтиец» — 15 человек (-2).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки повысился на 0,31 ед. и сейчас составляет ровно 2,00 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 16 января в Петербурге от COVID-19 за сутки в Петербурге скончались 63 человека (+1). Общее число жертв ковида в Петербурге — 28 997 человек. Это только те, для кого COVID-19 стал основной причиной смерти, а не сопутствующей.