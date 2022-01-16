Москва, 16 января, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Учёные из Центра имени Гамалеи рассматривают вариант создания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 на основе сразу нескольких штаммов этого патогена. Об этом сегодня, 16 января, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» заместитель директора Центра Денис Логунов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V )

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По словам Логунова, вполне возможно скомибинировать вакцины против коронавируса на основании сразу нескольких штаммов SARS-CoV-2. Это может быть комбинация штаммов «Дельта» и «Омикрон».

«Рассматривается и обсуждается вариант сделать такой поливалентный «Спутник», где будет и «Дельта», и «Омикрон», или «Ухань» и «Омикрон»… Возможно создание такой более сложной вакцины», — рассказал Логунов.

Стоит отметить, что директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что разработанная в его центре вакцина «Спутник V» не нуждается в дополнительной модификации под штамм «Омикрон». При этом Гинцбург также говорил, что для модификации вакцины «Спутник V» под штамм «Омикрон» может понадобиться пара месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России пока только набирает обороты новая, пятая по счету волна пандемии коронавируса. А вот в странах Евросоюза «Омикрон» уже бушует во всю. При этом вакцинация не спасает как от заражения «Омикроном», так и от протекания COVID-19.