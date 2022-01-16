Ростов-на-Дону, 16 января, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Ещё 494 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 января. Это на 45 случаев заражения больше, чем накануне.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию — трансляция»

Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (149), Таганроге (23), Волгодонске (22), Батайске (17), Аксайском (16) и Сальском районах (15), Новочеркасске и Азовском районе (по 14), Каменске-Шахтинском и Шахтах (по 11). Почти 20% заразившихся — люди старше 66 лет, более 11% — дети.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 199 597 случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии выписаны с выздоровлением 180 856 пациентов.