Москва, 16 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента РФ, комментируя вывод иностранных СМИ о возможности размещения РФ наступательных вооружений на Украине, порекомендовал ознакомиться с вопросом и контекстом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Это их (СМИ — прим.) слова. Смотрите контекст», — отметил он РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли это так, есть ли такие планы у РФ.

Песков дал интервью телеканалу CNN, полная версия будет доступна позднее. Ранее «Блумберг» со ссылкой на расшифровку интервью распространило информацию о том, что Песков якобы заявил, что РФ не собирается говорить, что не будет размещать наступательных вооружений на территории Украины.

РФ не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Ранее Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — и это «никому не угрожает и никого не должно волновать».