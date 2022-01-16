Луганск, 16 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Подразделения украинских вооруженных сил разместили свои бронетранспортеры вблизи населенного пункта Счастье на территории республики, передает 16 января Луганский информационный центр.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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"В зоне ответственности 79-й бригады ВСУ зафиксировано размещение двух бронетранспортеров БТР-60», — отмечается в сообщении пресс-службы управления Народной милиции ЛНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не исключается обращение к РФ за помощью, если в Донбассе произойдут полномасштабные военные действия.