Екатеринбург, 16 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Свердловской области 15 января обнаружили 564 заразившихся коронавирусом. Об этом 16 января информирует оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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210 новых случаев было выявлено в Екатеринбурге. Всего на территории региона зафиксировано уже 205 614 случаев заражения.

Вылечились 180 063 пациента. А от COVID-19 скончались уже 9745 граждан.