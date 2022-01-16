Все 19 самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана
Москва, 16 января, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Все 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ с миротворцами и техникой прибыли из Казахстана на аэродром Чкаловский (Подмосковье). Об этом 16 января сообщили в Минобороны РФ.
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ОДКБ
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19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ (18 Ил-76 и один Ан-124) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский, отмечается в сообщении.
Ранее генсекретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что новый всплеск беспорядков в Казахстане «вряд ли возможен».