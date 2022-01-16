Екатеринбург, 16 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Свердловской области у четверых человек выявлен штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает оперштаб.

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Результаты тестов уже лабораторно подтверждены и верифицированы. Чиновники утверждают, что с заразившимися и кругом их контактов проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Оперштаб в очередной раз призывает население прививаться от COVID-19, носить маски и соблюдать санитарную дистанцию. При этом, как сообщало ИА REGNUM, масочный режим и дистанцирование зачастую нарушаются как в магазинах, так и в общественном транспорте.