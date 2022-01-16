Москва, 16 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. До — 3 градусов мороза, низкая вероятность осадков и облачно ожидается в столице России, Москве, 16 января. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Москве

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Временное затишье перед активной циклонической деятельностью, которая предстоит на следующей неделе, отметили синоптики. Вероятность осадков сократится до минимума, температурный фон при этом на 3−4 градуса превысит климатическую норму.

Облачно с прояснениями, без существенных осадков, −1…−3, в Подмосковье — 0… — 5.

Ветер ожидается 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.