Москва, 16 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Еще 10 самолетов военно-транспортной авиации ВКС Ил-76 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром «Чкаловский» (Подмосковье). Об этом 16 января сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

Ранее стало известно, что из Казахстана вылетают 18 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами сил ОДКБ.

2 января 2022 г. в Казахстане начались массовые протесты, причиной которых стало резкое повышение цен на сжиженный газ.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ 11 января. Он отметил, что сворачивание миссии займет не более 10 дней. При этом в стране будет увеличен личный состав спецподразделений МВД и Нацгвардии.