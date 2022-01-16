Москва, 16 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Из-за связанной с пандемией COVID-19 неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Москве ежегодный футбольный турнир среди ветеранов «Кубок легенд имени Константина Еременко», который проводят в конце января, перенесен на более поздний срок. Об этом 16 января рассказал Валерий Гладилин, главный тренер команды — участницы турнира, сборной России.

José Goulão Футбол

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«Кубок легенд будет перенесен на более поздний срок. Вы видите, какая сейчас эпидемиологическая обстановка. В связи с этой ситуацией турнир переносится. Думаю, что это будет ближе к лету», — приводит его слова ТАСС.

Также Гладилин уточнил, что совещание, на котором будут определены более точные сроки проведения Кубка легенд, должно состоятся на будущей неделе и подчеркнул, что турнир точно не будет проводиться в конце января.

Отметим, 14-й розыгрыш Кубка легенд должен был состояться в Москве в период с 28 по 30 января.