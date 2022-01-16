Москва, 16 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Развертывания вооружений на Украине не исключили в России. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Мы не собираемся говорить, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины», — отметил он (агентство «Блумберг» передает со ссылкой на расшифровку интервью) и добавил, что РФ «не собирается нападать на Украину», а обвинения «в подготовке провокации на Донбассе — ложные».

Песков отметил, что власти РФ рассчитывают, что диалог с НАТО по гарантиям безопасности не затянется.

Ранее он заявил, что РФ и США по-прежнему остаются на «совершенно разных треках» и сложившаяся ситуация вызывает беспокойство.

Песков дал интервью телеканалу CNN, полная версия будет доступна позднее. Ранее агентство «Блумберг» со ссылкой на расшифровку интервью распространило информацию о том, что пресс-секретарь президента РФ якобы заявил, что Россия не собирается говорить, что не будет размещать каких-либо наступательных вооружений на территории Украины.