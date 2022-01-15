Вашингтон, 15 января, 2022, 23:14 — ИА Регнум. На продолжение диалога с Российской Федерацией по безопасности надеются в США. Об этом 15 января заявил представитель Госдепа журналу Newsweek.

ИА REGNUM Флаги США и России

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«Мы (власти США) надеемся, что переговоры (с Россией) продолжатся», — сказал представитель Госдепа.

Напомним, 15 января заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью в британской газете Financial Times заявила, что Соединёнными Штатами подготовлено 18 сценариев действий на случай якобы «вторжения» России на Украину.