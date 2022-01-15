Вашингтон, 15 января, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Госдепа.

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«Госсекретарь и верховный представитель обсудили свою тесную координацию бок о бок с союзниками по НАТО и европейскими партнерами в ответ на вызывающее глубокое беспокойство продолжающееся наращивание военных сил России на Украине и близ нее», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях».