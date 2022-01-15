Астана, 15 января, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В Казахстане по результатам массовых беспорядков возбуждено 546 уголовных дел. Об этом 15 января сообщил начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры республики Серик Шалабаев.

Ru.torange.biz Уголовное дело

«На сегодня следственно-оперативной группой расследуются 546 уголовных дел, в том числе 44 по фактам терроризма, 34 по массовым беспорядкам, 19 по убийствам», — сказал он.

Шалабаев также отметил, что в изоляторы временного содержания водворено 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 взяты под стражу.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начался тогда, когда власти республики решили, что ситуация в стране стабилизировалась.