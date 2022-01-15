Минск, 15 января, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В Казахстане во время беспорядков действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Victor9876 Арсенал оружия

«В Казахстане отмечалось действие групп не только такого криминального характера: бандитов, мародеров, — но и организованных вооруженных групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать, террористические цели», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Зась добавил, что в ходе беспорядков использовалось большое количество оружия, которое было в том числе заготовленное заранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, в Казахстане в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

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