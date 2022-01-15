Санкт-Петербург, 15 января, 2022, 20:00 — ИА Регнум. За последние дни в Петербурге число новых случаев COVID-19 увеличилось на 25%. «В первую очередь, это обусловлено распространением нового контагиозного штамма «Омикрон», — заявил 15 января на своей странице в соцсети вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Дарья Драй ИА REGNUM Диспетчер больницы

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Он отметил, что всего за три дня число заражений этим штаммом в России увеличилось в 2,5 раза.

«Учитывая его специфику, существует вероятность взрывного роста заболеваемости. Город следит за изменениями эпидемиологической обстановки, усиливает работу поликлиник и городских стационаров, привлекает дополнительный медицинский персонал», — рассказал вице-губернатор, курирующий здравоохранение.

По словам Олега Эргашева, всё это не может заменить вакцинацию, темпы которой не удовлетворяют петербургских чиновников. За новогодние праздники в городе привились только 26 тысяч человек.

С учетом прихода штамма «Омикрон», отметил вице-губернатор, необходимо проходить повторную вакцинацию по истечении шести месяцев после первичной вакцинации или перенесенного заболевания, а не спустя год.