Минск, 15 января, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Казахстан постепенно возвращается к нормальной жизни. Об этом 15 января заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала «Беларусь-1».

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«Ситуация (в Казахстане) выправляется, перелом уже наступил, — сказал генсек ОДКБ. — Можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни».

При этом Зась отметил, что чрезвычайное положение отменено еще не во всех регионах Казахстана.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начался тогда, когда власти республики решили, что ситуация в стране стабилизировалась.