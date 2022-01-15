Лондон, 15 января, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Российская Федерация, которая якобы проводит кампанию по дезинформации, занимается «оправданием вторжения» на Украину. Об этом 15 января сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на странице в соцсети Twitter.

Tom Witham Лиз Трасс

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«Россия должна сдерживать свою агрессию, снизить напряженность и вступить в содержательные переговоры», — отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что наращивание военных сил НАТО у границ РФ может начаться в ближайшие месяцы, предлогом выступит якобы угроза российского вторжения на Украину.