Минск, 15 января, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане внесли белорусские миротворцы. Об этом 15 января сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Вы (миротворцы) с честью выполнили задачи по обеспечению безопасности важнейших государственных, военных объектов Казахстана, внесли свой значимый вклад в стабилизацию обстановки в стране, — цитирует Лукашенко БЕЛТА. — Сегодня на вас равняются военнослужащие Беларуси и России».

По его словам, миротворцы преподнесли «прекрасный урок поведения в подобных ситуациях» белорусским военным.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан подвергся агрессии скоординированных террористических групп, которые прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт.