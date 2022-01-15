Москва, 15 января, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в нынешнем году Русская православная церковь (РПЦ) рекомендует не совершать крещенских купаний. Об этом 15 января заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

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«Когда меня спрашивают, надо ли погружаться, стоит ли, я призываю к максимальной осторожности, потому что, во-первых, любые массовые скопления людей — они сейчас нежелательны. Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать», — сказал он.

Также митрополит Иларион отметил, что в России продолжает циркуляция коронавируса, и добавил, что врачи предупреждают о распространении нового штамма SARS-CoV-2 — «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 27179 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.