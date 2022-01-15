В Свердловской области выявили уже более 205 тыс. случаев COVID-19
Екатеринбург, 15 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Свердловской области 14 января зарегистрировали 612 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Ещё 261 пациента выявили в Екатеринбурге. Всего в регионе обнаружено уже 205 050 случаев заражения.
Выздоровели уже 179 332 пациента. А скончались от COVID-19 уже 9725 человек.