Екатеринбург, 15 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Свердловской области 14 января зарегистрировали 612 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ещё 261 пациента выявили в Екатеринбурге. Всего в регионе обнаружено уже 205 050 случаев заражения.

Выздоровели уже 179 332 пациента. А скончались от COVID-19 уже 9725 человек.