Вашингтон, 15 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Соединёнными Штатами подготовлено 18 сценариев действий на случай якобы «вторжения» России на Украину. Об этом 15 января заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью в британской газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

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«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. <…> Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — сказала она.

Также Нуланд отметила, что в ходе переговоров по российским предложениям по гарантиям безопасности в Женеве Россия и США услышали друг друга, однако еще не начали серьезную дискуссию по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журналист Питер Бейнарт в статье для газеты The New York Times заявил, что политики США проявляют лицемерие в диалоге с РФ, поскольку продолжают соблюдать т.н. доктрину Монро.