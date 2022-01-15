Ростов-на-Дону, 15 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ликвидируют последствия ураганного ветра, ставшего причиной аварийных ситуаций. Об этом сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ураган

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«Прилагаются все усилия для того, чтобы оперативно навести в городе порядок после вчерашнего сильного ветра. Службы убирают упавшие деревья, сломанные ветки, металлические конструкции. Чрезвычайных ситуаций в городе не было, никто не получил травм», — уточнил глава администрации Ростова-на-Дону.

Жители Ростова-на-Дону подали около трёх десятков сообщений о произошедших инцидентах, связанных с непогодой. Коммунальные службы выезжают на места и ликвидируют последствия разгула стихии.

ИА REGNUM сообщало, что главная городская ёлка Ростова-на-Дону не выдержала ураганного ветра. Её установкой занималась компания из Санкт-Петербурга. В результате происшествия никто не пострадал. В отношении поставщика будет проведена проверка.