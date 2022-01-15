Ростов-на-Дону, 15 января, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки завершили участие в прививочной кампании от COVID-19 более двух тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 января.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Участниками вакцинации стали 1 млн 974,13 тыс. человек (+ 2 300 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 924,17 тыс. человек (+ 2 034 за сутки).

ИА REGNUM уже сообщало, что в Ростовской области в период новогодних праздников резко сократилось тестирование на коронавирус, а также снизилось число желающих сделать прививку от COVID-19. На это обратил внимание донской губернатор Василий Голубев и поручил активизировать работу в этих направлениях.