Астана, 15 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Димаш Досанов — супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, — покинул пост гендиректора казахстанской госкомпании «КазТрансОйл» — в соответствии с решением совета директоров от 14 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

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Об этом говорится в сообщении фонда «Самрук-Казына».

Фонд сообщил также, что с этой же даты досрочно прекращены полномочия Кайрата Шарипбаева (председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» (прежнее название — «КазТрансГаз»). Его СМИ страны называют вторым мужем старшей дочери экс-президента Дариги Назарбаевой.