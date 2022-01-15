Москва, 15 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Александр Харитонов — главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области — заявил, что распространение штамма «Омикрон» станет последней «серьезной атакой» коронавируса. Интервью опубликовано на информпортале региона.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По его словам, ранее уже произошло взаимодействие со штаммом «Дельта», и тогда «разного рода лжеспециалисты» грозились, что вакцина с ним не справится, чего не произошло.

Эпидемиолог отметил, что «Омикрон» будет не последней мутацией, но станет последней «серьезной атакой» коронавируса, т. к. в настоящее время против него уже выстроена «хорошая защита».

«Чем больше людей будет привито, чем лучше мы будем защищены, тем будет стена выше, и коронавирус будет терять силу», — подчеркнул врач.