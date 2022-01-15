В МИД РФ подтвердили запланированный визит председателя ОБСЕ
Москва, 15 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В МИД РФ подтвердили запланированный визит в Москву председателя ОБСЕ, главы польского внешнеполитического ведомства Збигнева Рау в феврале 2022 г.
Иван Шилов ИА REGNUM
ОБСЕ
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Ранее пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина анонсировал приезд Збигнева Рау в Москву.
Перед этим глава ОБСЕ намерен посетить Украину и встретиться с главой МИД страны Дмитрием Кулебой, а также нанести визит в США для переговоров с госсекретарём страны Энтони Блинкеном.