Москва, 15 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 6 тыс. 555, Санкт-Петербурге — 3 тыс. 314, Московской области — 2 тыс. 589. Об этом 15 января сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом наименьшее число новых случаев отмечено в Туве — 19, Ненецком АО — 6, Чукотском АО — 5.

Всего в России за сутки зарегистрировали больше 27 тыс. новых пациентов с COVID-19. Накануне было 23 тыс. 820, темп прироста вырос с 0,22 до 0,25 процента.

Умерли 723 человека (днем ранее — 740), выписались 26 тыс. 584 (накануне — 25 тыс. 984).