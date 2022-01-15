Москва, 15 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В России за истекшие сутки от последствий новой коронавирусной инфекции умерли 723 человека. 15 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Красная зона

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Наибольшая часть смертей пришлась на Москву (68), Санкт-Петербург (62) и Московскую область (42). Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 739 смертях от COVID-19 за сутки.

Суточная смертность от коронавирусной инфекции в России снизилась до минимальных значений с лета 2021 года. При этом с 11 января наблюдается быстрый прирост новых случаев COVID-19.

В новогодние праздники в оперативном штабе сообщали в среднем о 16 тысячах новых случаев COVID-19 за сутки. 15 января суточный прирост подтверждённых случаев превысил 27 тысяч.

В конце 2021 года и начале 2022 года во многих странах мира наблюдается взрывной рост скорости распространения COVID-19 из-за появления нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». 14 января заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что в Москве на новый вариант вируса приходится уже более половины выявляемых случаев COVID-19.