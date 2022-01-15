Москва, 16 мая, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста четверым фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Заседание суда состоялось 16 мая.

РИА Новости/Павел Бедняков Шамсидин Фаридуни

Меру пресечения в виде заключения под стражу продлили Мухаммадсобиру Файзову (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Шамсидину Фаридуни (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Далерджону Мирзоеву (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Рачабализоды Муродали (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Фигуранты дела останутся под стражей до 22 августа.

Всего 16 мая суд должен рассмотреть ходатайства по продлению меры пресечения для восьми фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Как сообщало ИА Регнум, в марте суд арестовал четверых обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» до 22 мая. На допросе подозреваемые признались, что за совершение теракта им пообещали 500 тысяч рублей. Всего по делу о теракте арестовали 12 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей.

Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом музыкальной группы «Пикник». Террористы открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, ещё 550 человек пострадали.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след. По данным следствия, с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств.

Бортников 7 мая также заявил, что основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей. Отвечая на вопрос о заказчиках, директор ФСБ отметил, что на данный момент идут следственные действия и более конкретно говорить он не может.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что заказчики теракта хотели посеять в России панику, распри и ненависть, а также расколоть страну изнутри.