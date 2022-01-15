Минск, 15 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Казахстан столкнулся с попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела страны, передает 15 января «БелТА».

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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"События в братской нам республике — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, …угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, — являются общими для… государств на постсоветском пространстве», — сказал он.

Лукашенко отметил успешное завершение миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и подчеркнул, что операция стала сигналом всем, кто «точит меч».

В Казахстане 2 января начались массовые акции протеста. Они быстро переросли в массовые беспорядки. На фоне этих событий в республику были отправлены миротворцы из стран ОДКБ.