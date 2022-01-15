Астана, 15 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с руководителями правоохранительных органов поручил установить точное количество погибших среди гражданского населения во время массовых беспорядков.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

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«Акцент сделан на всестороннем изучении трагических событий… для определения точного числа погибших мирных жителей», — отмечается в сообщении пресс-службы главы Казахстана.

Также он поручил разработать новую нормативно-правовую базу для координации действий правоохранительных органов в критических ситуациях.

Предварительный размер ущерба бизнесу в результате погромов в Казахстане вырос до $202 млн.