Москва, 15 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Первые шесть самолетов с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром Северный в Ивановской области, сообщило 15 января Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмблема ОДКБ

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«Первые шесть самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный (Иваново, РФ) из Казахстана», — отмечается в заявлении.

На летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников.

Ранее российские самолеты доставили белорусских военных из состава миротворцев ОДКБ из Казахстана в Минскую область (Белоруссия). Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческие силы организации выполняли поставленные задачи.